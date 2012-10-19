ЦИК привлек для обучения избиркомов ОБСЕ

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия из СМИ Секретариата ЦИК, официальная презентация начнется в 11.00 в помещении Комиссии (площадь Леси Украинки, 1, 2-й этаж, пресс-центр ЦИК).

Информационный ресурс создан в рамках проекта Координатора проектов ОБСЕ в Украине, направленного на поддержку Центральной избирательной комиссии Украины в повышении осведомленности украинских избирателей накануне выборов и развитие потенциала для проведения обучения членов избирательных комиссий. Данный проект реализуется при поддержке Канадского агентства по международному развитию и Министерства иностранных дел Норвегии.

Указанный ресурс доступен в сети Интернет по адресу www.vyborkom.org

Благодаря ресурсу члены избирательных комиссий смогут ознакомиться с важной для них информацию по избирательным процедурам и просмотреть соответствующую документацию: правовые рекомендации по применению законодательства о выборах народных депутатов Украины, формы документов избирательных комиссий и примеры их заполнения, законодательством Украины о выборах, постановлениями ЦИК, другими нормативных актах.

Информационный ресурс также содержит мультимедийные материалы (блок схемы, анимации, видео), которые иллюстрируют процедуры применения избирательного законодательства.

Аккредитация на мероприятие продлиться до 16.00 22 октября по телефонам: 256-82-80, 256-81-72.