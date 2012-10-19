В МВД успокоили: номерные знаки дорожать не будут

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины со ссылкой на информацию Департамента материального обеспечения МВД.

"МВД по результатам проведенных тендерных процедур на протяжении последних пяти лет осуществляет закупку номерных знаков в КНПО "Форт" по ценам, которые не изменялись, как минимум, с 2009 года. Для обеспечения подразделений ГАИ отмеченными номерными знаками до конца этого года с КНПО "Форт" МВД Украины заключило договор от 28.09.2012 № 332, на общую сумму 38 994 750,00 грн. В соответствии с настоящим договором стоимость номерных знаков на авто составляет 135 грн. за комплект (две единицы), а не как ошибочно сообщалось в публикациях – только за единицу", - говорится в сообщении.