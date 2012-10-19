Третьяков: Каждый голос избирателя против власти криминала очень важен

«Голос каждого человека, который готов был проголосовать против власти, но не пришел на участок, смогут использовать в своих целях, - считает политик. - Члены комиссий, которые «мотивированы» властью, смогут поставить отметку в пустом бюллетене за «нужного» кандидата».

Александр Третьяков призвал киевлян не допустить реализации этого преступного плана. «Каждый голос - важен, - заявил он. - Если не придете вы, придут другие. Те, кого купили. Те, кого запугали. Те, кому безразлично, за кого голосовать. Те, кто за деньги готов выносить бюллетени с участков, организовывать «карусели» и различные провокации».

Депутат также выразил уверенность, что только вместе с неравнодушными гражданами оппозиционные политики могут «остановить власть клептократов и криминала».

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на парламентских выборах по мажоритарному округу № 218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов.