Украинский сыр вернулся на российские прилавки

Как пишет сегодня газета «КоммерсантЪ – Украина», председатель правления организации "Укрмолпром" Василий Бондаренко сообщил, что август стал первым месяцем с начала года, когда украинским производителям сыра удалось выйти на объемы экспорта продукции в Россию, которые были до введенного в начале 2012 года запрета со стороны Роспотребнадзора. "В августе Украина поставила в Россию 6,9 тыс. т сыра против 5,8 тыс. т за аналогичный период прошлого года", - уточнил он.

В феврале этого года Роспотребнадзор запретил ввоз украинских сыров из-за того, что в них якобы содержалось пальмовое масло. В апреле после проверки украинских заводов российскими специалистами это обвинение было снято. В мае поставки возобновились, однако уже тогда стало ясно, что запрет дорого обошелся украинским предприятиям. По итогам января-августа 2012 года поставки сыра в Россию упали на 21,2% (до 35,4 тыс. т), что понизило общий объем его экспорта на 18,6% (до 42,4 тыс. т). По подсчетам Института экономики и прогнозирования НАН Украины, из-за запрета на поставки в Россию молочный бизнес ежемесячно недополучал более 26 млн. долл.

В сентябре, по словам В.Бондаренко, также наблюдалась тенденция по наращиванию экспорта сыра. "Если темпы роста сохранятся, то по итогам года Украина сможет выйти на прошлогодний результат", - сказал он. Традиционно продажи сыров активизируются в III-IV квартале. Это связано с тем, что такой сыр сделан из летнего, более дешевого молока, отмечает директор по связям с инвесторами компании Milkiland (крупнейший украинский экспортер сыра) Сергей Трофимов, и торговые сети стараются им запастись, поскольку сыр из зимнего молока обойдется дороже.

И. о. начальника управления по связям с общественностью крупнейшего российского розничного продавца Х5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") Владимир Русанов объясняет столь быстрое возвращение позиций украинским производителям в первую очередь тем, что их продукция соответствует ожиданиям российского потребителя. "Украинские сыры не самые дешевые на российском рынке, ближе к верхней границе ценового диапазона. Если их цена устраивает потребителя, то это говорит о том, что сыры покупают прежде всего из-за качества", - рассказал представитель сети.

Впрочем, генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа отметил, что запрет на ввоз украинских сыров в Россию по итогам года все же сыграет на руку белорусским производителям. Ранее председатель совета министров Белоруссии Михаил Мясникович заявлял, что в 2012 году страна планирует увеличить поставки молочной продукции в Россию на 200 тыс. т - до 3,8 млн т. "С самых первых дней введения запрета на экспорт украинских сыров в Россию было понятно, что претензии Роспотребнадзора надуманны и выдвигались исключительно с целью освобождения российского рынка для продукции Белоруссии как для страны-члена Таможенного союза", - считает глава Ассоциации производителей молока Андрей Дикун.