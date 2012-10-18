За 11 дней до выборов лишь половина украинцев знает о «втором бюллетене»

За 11 дней до выборов только половина избирателей знает о «втором бюллетене», более четверти украинцев не знают, кто баллотируется на их мажоритарном округе.

Об этом в эфире «5 канала» заявила директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

«Дело в том, что половина населения знает о том, что будет второй бюллетень с мажоритарщиками. 30% не знают ни одного кандидата на своем округе, к ним приходит социолог, а человек в первый раз видит - кто это такие », - заявила Бекешкина.