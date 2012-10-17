Клюев рассказал, чем регионалы «выгодно отличаются»

Об этом сказал руководитель центрального избирательного штаба Партии регионов Андрей Клюев, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам А.Клюева, ПР с самого начала ответственно подошла к составлению предвыборного списка кандидатов в народные депутаты, поэтому и накануне выборов он не требует пересмотра. «Наш предвыборный список продуман и выверен, в него вошли лучшие представители нашей политической силы и союзных нам партий», - отметил руководитель центрального избирательного штаба.

Так же серьезно, как заявил А.Клюев, осуществлялся подбор кандидатов в депутаты по мажоритарным округам, и среди сотен лучших были выбраны знаковые кандидатуры. По его словам, каждый из них достоин стать народным депутатом и в силах выиграть выборы, поскольку пользуется поддержкой большинства граждан.

«Партия регионов - единый механизм, и этим мы выгодно отличаемся от политических сил, которые называют себя оппозиционными, которые погрязли в имитации согласования кандидатов», - сказал он.

По словам А.Клюева, «если оппозиционные силы провоцируют внутрипартийные скандалы с такой настойчивостью, еще не пройдя в парламент, то ожидать от них согласованных действий по развитию страны тоже напрасно».

«Партия регионов подтверждает свой статус лидера. И я убежден, что наша политическая сила получит уверенную победу на парламентских выборах, и после переговоров с другими политическими силами, которые прошли в парламент, сформирует большинство в Верховной Раде седьмого созыва. Вся логика предвыборной кампании сама говорит об этом», - заявил руководитель центрального избирательного штаба ПР.