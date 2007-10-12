Тимошенко сегодня передаст Партии регионов законопроект об оппозиции

БЮТ и «Наша Украина – Народная самооборона» уже сегодня намерены официально передать Партии регионов законопроект об оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, это делается для того, чтобы Партия регионов могла внести свои предложения в этот законопроект и он был согласованным.

Лидер БЮТ также сказала, что закон о правах оппозиции необходимо принять еще до того, как будет сформировано новое правительство. «Я гарантирую, что наша демократическая власть проголосует за закон до того, как будет сформировано правительство», - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.