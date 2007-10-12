Ющенко завтра утром услышит фамилии премьера, спикера и министров?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что завтра получит от «помаранчевой» коалиции согласованное соглашение и кандидатуру премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам сегодня в словацком городе Кошице, где находится с официальным визитом.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что соглашение о создании коалиции между «Нашей Украиной» и БЮТ было подписано еще в феврале.

«Это не вопрос, который остается открытым, это вопрос урегулированный на правовом уровне в отношениях между двумя политическими силами», - подчеркнул Президент.

По его мнению, по итогам выборов возможна лишь следующая конфигурация большинства: «Это БЮТ и «Наша Украина» плюс другие стороны, желающие быть в этом конструктивном процессе».

В.ЮЩЕНКО отметил, что эти договоренности не могут быть формализированы, пока не будет официальных результатов парламентских выборов. В то же время, он попросил политические силы провести предварительные переговоры, чтобы согласовать все детали и наработать необходимые проекты решений.

«Эта работа очень важна – она направлена на то, чтобы мы просто не тратили попусту время, чтобы не стали свидетелями спикериады, коалициади предыдущих лет, когда общество устало и соглашение вынашивалось очень болезненно», - подчеркнул Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, уже сейчас должны быть разработаны проекты решений в экономической, социальной, политической сферах, которые потом должен принять парламент, и в первую очередь это касается программы деятельности правительства. «Чтобы программа 100 дней была сразу положена на стол Президенту», - сказал он.

Также, по его словам, еще до обнародования официальных результатов выборов БЮТ и «Наша Украина» должны согласовать все позиции по распределению портфелей в правительстве и парламенте, «чтобы это было проработано, как домашняя работа».

«Я надеюсь, что завтра утром я эти вещи получу», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, добавив, что, по его прогнозу, на будущей неделе уже будут объявлены окончательные результаты выборов, будет определена кандидатура премьер-министра и завершены другие процедурные вещи по формированию коалиции.

«Я этого очень хочу, потому что у нас есть все шансы стабилизировать ситуацию, найти новые параметры отношений «большинство-меньшинство» и заботиться об объединении Украины, консолидации политических сил», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент повторил свою позицию, что победа демократических сил является лучшим результатом, поскольку это позволит завершить политическую войну, период нестабильности, период несогласованности между ветвями власти.

Он также выразил надежду, что политикам удастся отказаться от своих амбиций.