Политсовет «Нашей Украины» может длиться до завтрашнего утра

Заседание политсовета блока «Наша Украина» может длиться до утра вторника, 28 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-центра «Нашей Украины» Игорь КОЛИСНЫК.

По его словам, до конца дня в пресс-центре блока уже не ожидается каких-то событий. Это связано с тем, что заседание политсовета «Нашей Украины» продолжается, и может продлиться до вторника.

И.КОЛИСНЫК добавил, что до 18.00 пресс-центр будет работать в дежурном режиме.

Как сообщал УНИАН, Блок Юлии Тимошенко выразил готовность подписать меморандум о создании “помаранчевой” коалиции на основе «Нашей Украины», БЮТ и СПУ.

Подписать меморандум планировалось сегодня в 11.00.

Однако в 10.30 началось заседание политсовета “Нашей Украины”, на котором участники блока проводят консультации относительно создания коалиции.