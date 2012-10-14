В Чернигове отметили День украинского казачества

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятиях приняли участие представители городской власти и общественных организаций, политических партий, казацких обществ. Всего свыше 100 участников. Примечательно, что празднование состоялось без какой-либо партийной символики, только с использованием государственных флагов.

Председатель областного казацкого совета Александр Мужук в своем выступлении подчеркнул, что на Черниговщине действуют 14 казацких обществ и деятельность многих из них не ограничивается только культурной составляющей. Кроме того, он отметил, что ныне казацкие общества работают как общественные организации, хотя, по его убеждению, необходимо расширить полномочия казаков и узаконить их статус, приняв соответствующий закон.

«Я обращаюсь ко всем кандидатам в народные депутаты. Это наш вам казацкий приказ», - отметил А.Мужук.

Капелла бандуристов имени Остапа Вересая во время митинга исполнила несколько произведений, в том числе Государственный Гимн Украины и Гимн Чернигова.