«УДАР» сегодня передаст в ЦИК решение о снятии 32 мажоритарщиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель центрального штаба партии Виталий Ковальчук сегодня на брифинге.

По его словам, сегодня на съезде «УДАРа» было принято решение о снятии 32 кандидатов от партии: 26 - в пользу «Батькивщины» и 6 - в пользу самовыдвиженцев, и это решение будет передано в ЦИК.

При этом В.Ковальчук отметил, что правовых оснований обжаловать решение съезда у кандидатов нет.

В свою очередь лидер партии «УДАР» Виталий Кличко отметил, что подавляющее большинство кандидатов от партии, в отношении которых сегодня было принято решение, сделали осознанный выбор и сняли свои кандидатуры в пользу коллег от оппозиции. «Мы понимаем, что для того чтобы сформировать демократическое большинство, в парламенте нужно набрать 250 плюс 1 (народных депутатов), и для этого мы еще много месяцев назад предлагали «Батькивщине» согласовать кандидатов, которые имеют наибольшие шансы», - сказал В.Кличко.

Он подчеркнул, что партия «УДАР» рассчитывает, что на завтрашнем съезде «Батькивщина» также снимет 22 своих кандидатов в пользу представителей «УДАРа».

«Без сомнения, такие наши шаги дают намного больше шансов победы над представителями власти, которые имеют административный ресурс и деньги. Мы не хотим растаскивать голоса – если начнем воевать друг с другом - это будет в пользу Партии регионов», - сказал В.Кличко.

На вопрос, возможно ли согласование кандидатур с партией «Свобода», В.Кличко напомнил, что «Батькивщина» в свое время согласовала кандидатов с ВО «Свобода».

Также в ходе брифинга руководители «УДАРа» объяснили, что с юридической точки зрения они не смогут отменить свое решение по отзыву кандидатов, и только надеются, что «Батькивщина» выполнит договоренности на завтрашнем съезде.

Как сообщал УНИАН, Объединенная оппозиция долгое время проводила переговоры с партией «УДАР Виталия Кличко» о возможности выдвижения согласованных кандидатов-мажоритарщиков - самых рейтинговых в округах от этих двух политических сил.

При этом проводились социологические исследования в спорных округах, «чтобы выяснить, кто явный лидер в округе».

Сегодня, 14 октября, съезд «УДАРа» принял решение о снятии 26 своих кандидатов-мажоритарщиков в пользу коллег из «Батькивщины».

Еще 6 кандидатов от «УДАРа» снимаются в поддержку оппозиционно настроенных самовыдвиженцев. Партия рассчитывает, что этих кандидатов также поддержит и «Батькивщина».

В частности, отмечалось, были сняты кандидатуры в пользу представителей от «Батькивщины» Николая Катеринчука в Винницкой области и Владимира Бондаренко в Киеве. Также «УДАР снял свои кандидатуры в пользу самовыдвиженцев – Игоря Куруса во Львовской и Виктора Матчука - в Ровенской областях.