Балога говорит, что Ющенко полуфабрикат от оранжевых не нужен

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор Балога обращает внимание участников политических консультаций о создании большинства в новоизбранной Верховной Раде, что в пятницу подходит к концу срок, отведенный им Главой государства для разработки конкретных предложений по формированию коалиции, определению кандидатуры на должность Премьер-министра и проработку плана действий нового правительства на ближайшую перспективу. «Проекта коалиционного соглашения, детально продуманного и тщательным образом выписанного, ожидает не только Президент, но и все общество. Настоящий документ должен стать основой для формального закрепления большинства в парламенте шестого созыва, что должно состояться сразу же после объявления официальных результатов внеочередных выборов. Только так можно предотвратить изнурительное для государства коалиционное многоборье».

При этом В.Балога отметил, что Президент затребовал от победителей выборов комплексного решения, которое позволит строить контур новой власти целостно, а не фрагментарно. «Глава государства ожидает только продуманных предложений, а не полуфабрикатных соглашений. Сверхважно, чтобы инициативы тех политических сил, которые стремятся сформировать коалицию и правительство, содержали календарь безотлагательных социально-экономических мероприятий. В конечном итоге, целью коалиционно-правительственных усилий является не сам процесс, а результат для страны, который обещали политики своим избирателям».

Руководитель Президентского Секретариата отметил, что ответственность за достижение качественных договоренностей лежит на лидерах политических сил, которые ведут консультации. По мнению В.Балоги, никакие комментарии, заявления и воззвания, тиражируемые на пресс-конференциях и в СМИ, не могут заменить серьезного, профессионального диалога. «Под предложениями, которые сегодня должны лечь на стол Главы государства, должны стоять подписи политических лидеров. Это будет означать всю полноту поддержки этих предложений соответствующими политическими силами. При таком условии риск отказа от взятых обязательств будет минимальным», – считает Глава Секретариата Президента.

Официальный сайт Президента