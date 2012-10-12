Журналисты требуют от мэра Керчи извинений за недопустимые оскорбления

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НМПУ, 11 октября О.Осадчий в эфире местной телекомпании позволил себе грубые высказывания в адрес журналистов сайта Kerch.FM, ТРК "Бриз" и других работников СМИ, подвергших критике сомнительное художественное качество нового памятника, который сооружается в городе за бюджетные средства. Журналисты назвали памятник карикатурным.

В ответ из уст городского председателя в адрес журналистов прозвучали слова “выродки”, “дебилы”, "фашисты" и “недоросли”.

НМПУ считает недопустимым такое поведение мэра Керчи.

Медиа-профсоюз напоминает, что свобода слова является неотъемлемым правом каждого человека и одним из фундаментов демократического государства. В то же время, давление на средства массовой информации, даже в такой форме, является недопустимым.