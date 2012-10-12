Черниговские паталогоанатомы и судмедэксперты изымали органы у покойников

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, сотрудники Управления СБУ в Черниговской области разоблачили противоправную деятельность организованной преступной группы из числа работников Черниговского областного бюро судебно-медицинской экспертизы (ОБСМЭ) и коммунального заведения "Черниговское областное патологоанатомическое бюро", которые незаконно изымали анатомические фрагменты, ткани и их компоненты умерших лиц с целью последующей продажи.

Злоумышленники, используя тяжелое морально-психологическое состояние родственников умерших, путем обмана получали от них согласие на изъятие органов и частей тела. Родственникам сообщалось о том, что будет изъят один-два незначительных фрагмента анатомических материалов для использования в научных целях или предоставления медицинской помощи больным детям. Вместо этого, фактически, судмедэксперты изымали до 30 фрагментов.

Для получения согласия родственников злоумышленники предлагали им бесплатное и быстрое проведение судебно-медицинского вскрытия, одевание трупа и выдачу из морга, хотя, согласно действующему законодательству, эти услуги и должны предоставляться бесплатно.

Чтобы скрыть реальные объемы противоправной деятельности, работники моргов не прилагали акты об изъятии анатомических компонентов и фрагментов у доноров-трупов к медицинским документам умерших лиц, чем нарушали требования ст.16 Закона Украины “О трансплантации органов и других анатомических материалов человека”.

По предварительным данным, лишь на протяжении 2011-2012 годов работники моргов изъяли ткани опорно-двигательного аппарата, мягкие и другие ткани у 159 умерших.

Собранный таким образом анатомический материал поставлялся специализированному государственному предприятию. Полученные от продажи незаконно изъятых анатомических фрагментов деньги распределялись между участниками преступной группы.

9 октября Управлением СБУ в Черниговской области в отношении четырех лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.143 (нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.