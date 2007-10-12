Ющенко встретится с премьер-министром Словацкой Республики

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО продолжит двухдневный официальный визит в Словацкую Республику.

Как сообщает пресс-служба главы государства, сегодня В.ЮЩЕНКО проведет встречу с премьер-министром Словацкой Республики Робертом ФИЦО.

Также запланирована встреча Президента с представителями украинской общины в Словацкой Республике.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 октября, под председательством Президентов Украины и Словацкой Республики состоялись официальные переговоры делегаций двух стран.

Также Президент Украины передал Президенту Словакии списки словаков, которые погибли в Украине в 1944-1954 годах.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО провел встречу с председателем Национального Совета Словацкой Республики Паволом ПАШКОЙ.

Также вчера глава Украинского государства встретился с представителями политических, бизнес кругов, главами дипломатических представительств и представителями общественности в Словацкой ассоциации внешней политики.