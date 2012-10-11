ЦИК четвертый раз сменил главу Каменец-Подольской ОИК

Соответствующее решение от 10 октября обнародовано на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно решению ЦИК, в настоящее время ОИК возглавляет Владимир Тюрин. Его предшественница - Ольга Липман - проработала на должности председателя избиркома всего два дня.

По словам представителя партии "Батькивщина" в ЦИК Руслана Князевича, ОИК № 193 "является ярким примером "перекрашивания" членов комиссии". "Так, Ольга Липман - кандидатура от фракции "БЮТ-Батькивщина". Она проработала всего два дня и фактически поменяла свою ориентацию", - отметил он.

ЦИК принял решение о замене в составе ОИК сразу после того, как отказалась досрочно прекратить полномочия всего состава комиссии.

Секретарь ОИК Оксана Тарнавская (Всеукраинское политическое объединение "Єдина родина", которую цитирует Гражданская сеть ОПОРА), заявляет, что вновь назначенный председатель комиссии еще не принимал участия в роботе ОИК.

В свою очередь, председатель городской организации ВО "Батькивщина" Сергей Акимович убежден, что в таком составе ОИК не сможет нормально работать. По его словам, представители Объединенной оппозиции обжалуют в суде фальсификацию решений ОИК.

"Суд не нашел оснований для удовлетворения исков. Следовательно, нет оснований для признания нашей комиссии нелегитимной. Мы работаем, работают участковые комиссии, соблюдаем календарный план мероприятий, оборудуются помещения участковых комиссий. Нам трудно закинуть бездеятельность", - убеждена О.Тарнавская.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Центральная избирательная комиссия не смогла принять решения о досрочном прекращении полномочий всего состава окружной избирательной комиссии № 193.

Досрочное прекращение полномочий ОИК инициировал член ЦИК, куратор Хмельницкой области Игорь Жиденко в связи с систематическими нарушениями избирательного законодательства, в том числе во время проведения жеребьевки в состав участковых избирательных комиссий.

В соответствии с квотами, полученными в результате жеребьевки в Центральной избирательной комиссии, должность председателя ОИК № 193 принадлежит фракции "БЮТ-Батькивщина".

Все остальные партии (партия Наталии Королевской "Украина – Вперед!", объединение "Єдина родина", партии "Руський блок", "Молодь до влади", Либеральная партия Украины, партия "Братство", Христианско-демократическая партия Украины, партия "Союз анархистов Украины", народно-трудовой союз Украины, партия "Зеленая планета", фракция Партии регионов, фракция Народной партии в Верховной Раде Украины, фракция КПУ, Украинская народная партия, фракция "НУ-НС", партия "Русь єдина" та партия "Руська єдність") имеют в составе этой комиссии по одному представителю.

От момента создания ОИК № 193 возглавлял Павел Билоус, но его деятельность неоднократно становилась предметом судебных исков Партии регионов.

5 сентября Хмельницкий окружной административный суд частично удовлетворил иск Партии регионов и признал противоправными действия председателя ОИК № 193 П.Билоуса в части единоличного утверждения проекта повестки дня одного из заседаний избиркома. В решениях по результатам рассмотрения предыдущих исков суд признавал противоправной бездеятельность председателя ОИК П.Билоуса.

Сразу после этого решения суда члены ОИК обратились в ЦИК с представлением о необходимости замены председателя, однако ЦИК признал необоснованным требование членов ОИК.

Позже П.Билоус на должности председателя ОИК был заменен другим представителем "БЮТ-Батькивщины" – Надеждой Мазурик, которая на заседании ОИК 8 октября тоже сложила свои полномочия. В тот же день комиссию возглавила О.Липман.

Все замены председателя ОИК № 193 инициировала фракция "БЮТ-Батькивщина".