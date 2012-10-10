Захарченко объяснил, почему за избиение Найема не возбудили дело

Об этом идет речь в ответе министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко на депутатское обращение председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Юрия Стеця, пишет “Телекритика”.

Милиция провела проверку заявления журналиста и телеведущего М.Найема о совершении в отношении него хулиганских действий неизвестными лицами на парковочной площадке вблизи Международного выставочного центра на Броварском проспекте в Киеве 30 июля.

«В связи с тем, что во время проверки не получено достаточных и объективных данных, указывающих на факты грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу или нанесения телесных повреждений Найему Мустафе-Масе, 10.08.2012 Днепровским РУ отказано в возбуждении уголовного дела на основании ч.2 (за отсутствием в деянии состава преступления), ст.6 (обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу) УПК Украины. Материалы направлены в прокуратуру для проверки законности принятого решения», - говорится в письме В.Захарченко.

В то же время министр информирует, что, согласно законодательству Украины, досудебное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных с. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины, осуществляется следователями прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, инцидент с М.Найемом произошел 30 июля вблизи Международного выставочного центра, где проходил съезд Партии регионов. Охрана одного из делегатов съезда Партии регионов избила журналиста, выбила у него из рук телефон и удалила из него снятое видео.

М.Найем написал заявление в милицию по поводу совершенных в отношении него нарушений. Милиция передала дело М.Найема в прокуратуру, а пресс-секретарь Президента Дария Чепак держит его на контроле.

2 августа М.Найем заявил, что стала известна фамилия этого делегата съезда Партии регионов - Калетник Николай Николаевич.

Независимый медиа-профсоюз Украины и Национальный союз журналистов Украины обратились к В.Захарченко и генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке и создали группу быстрого реагирования на инцидент с М.Найемом.

Однако 10 августа милиция отказала журналисту М.Найему в возбуждении уголовного дела о его избиении.

Позже прокуратура отменила постановление милиции об отказе в возбуждении уголовного дела и обязала милицию провести перепроверку заявления М.Найема.