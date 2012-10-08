ЦИК передала МВД еще три жалобы

кандидатов на своих конкурентов о нарушениях избирательного законодательства

Киев. 8 октября. УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты по результатам рассмотрения трех соответствующих жалоб на заседании комиссии.

В частности, в МВД передана жалоба кандидата в депутаты Виталия Черняховского по поводу нарушений избирательного законодательства его конкурентом в одномандатном избирательном округе № 221 (г. Киев, Печерский район) Аллой Шлапак во время ведения ею агитационной кампании. Жалобщик отмечал систематичность нарушений своим конкурентом требований предвыборной агитации, которые заключаются в подкупе избирателей при помощи продовольственных пакетов.

Кроме того, для проверки фактов в Министерство внутренних дел направлено сразу две жалобы кандидата в депутаты, члена Партии регионов, самовыдвиженца Руслана Боделана, который считает нарушением ограничение агитации его конкурентами по округу, в частности, его однопартийцем, выдвиженцем Партии регионов Юрием Круком и выдвиженцем Коммунистической партии Юрием Оносом. Жалоба касается ведения обоими кандидатами предвыборной агитации в одномандатном избирательном округе № 143 (г. Измаил, Одесская область).

Р.Боделан сообщает, что Ю.Крук и Ю.Онос распространяли агитационные буклеты, в которых отсутствовали выходные данные о заказчике печати и учреждении по изготовлению этих агитационных материалов.

Жалобщики просили ЦИК объявить предупреждение своим конкурентам.

В то же время ЦИК отказала кандидатам-мажоритарщикам в удовлетворении их требований, однако направила жалобы со всеми приложенными к ним материалами в МВД, поскольку "в них речь идет о нарушениях, которые имеют признаки совершения преступления или административного правонарушения".