ЦИК передала МВД еще три жалобы
Центральная избирательная комиссия направила в Министерство внутренних дел для реагирования еще три жалобы кандидатов в народные депутаты на своих конкурентов.
кандидатов на своих конкурентов о нарушениях избирательного законодательства
Киев. 8 октября. УНИАН.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты по результатам рассмотрения трех соответствующих жалоб на заседании комиссии.
В частности, в МВД передана жалоба кандидата в депутаты Виталия Черняховского по поводу нарушений избирательного законодательства его конкурентом в одномандатном избирательном округе № 221 (г. Киев, Печерский район) Аллой Шлапак во время ведения ею агитационной кампании. Жалобщик отмечал систематичность нарушений своим конкурентом требований предвыборной агитации, которые заключаются в подкупе избирателей при помощи продовольственных пакетов.
Кроме того, для проверки фактов в Министерство внутренних дел направлено сразу две жалобы кандидата в депутаты, члена Партии регионов, самовыдвиженца Руслана Боделана, который считает нарушением ограничение агитации его конкурентами по округу, в частности, его однопартийцем, выдвиженцем Партии регионов Юрием Круком и выдвиженцем Коммунистической партии Юрием Оносом. Жалоба касается ведения обоими кандидатами предвыборной агитации в одномандатном избирательном округе № 143 (г. Измаил, Одесская область).
Р.Боделан сообщает, что Ю.Крук и Ю.Онос распространяли агитационные буклеты, в которых отсутствовали выходные данные о заказчике печати и учреждении по изготовлению этих агитационных материалов.
Жалобщики просили ЦИК объявить предупреждение своим конкурентам.
В то же время ЦИК отказала кандидатам-мажоритарщикам в удовлетворении их требований, однако направила жалобы со всеми приложенными к ним материалами в МВД, поскольку "в них речь идет о нарушениях, которые имеют признаки совершения преступления или административного правонарушения".