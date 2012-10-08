62% случаев нарушений прав журналистов связаны с выборами (исследование)

Такие данные в своем отчете о типичных нарушениях прав журналистов в ходе избирательной кампании (вторая половина сентября 2012) обнародовал Институт массовой информации.

За два месяца предвыборной кампании был зафиксирован 51 такой инцидент, непосредственно связанный с выборами и/или с политическими партиями и кандидатами в депутаты. При этом, если в августе таких случаев было 16, то в сентябре уже 35.

За вторую половину сентября больше всего зафиксировано инцидентов с избиением, нападениями и запугиванием журналистов (6 фактов), а также с препятствованием выполнению профессиональных обязанностей и цензурой (6 фактов). Также за этот период был один судебный иск от политической партии к СМИ.

Также за этот период ощутимо возросло количество нападений на журналистов и запугиваний - 6 случаев против двух в первой половине месяца.

Кроме того, было зафиксировано шесть случаев препятствования журналистам в выполнении своих профессиональных обязанностей, а также зафиксированы случаи цензуры в СМИ, связанной с предвыборной кампанией.