Томенко считает, что выборы развенчали три мифа в политике

Заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО убежден, что формирование широкой коалиции возможно лишь в случае пересмотра результатов досрочных парламентских выборов.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Н.ТОМЕНКО отметил, что в основе избирательной кампании было не соревнование политических сил между собой, а борьба между правящей коалицией за право сохранения при власти и оппозиции, цель которой - устранить команду Виктора ЯНУКОВИЧА от власти.

“По итогам избирательной кампании можно сделать вывод, что правящая коалиция проиграла выборы, вместо этого выиграла их объединенная оппозиция”, - сказал он. Н.ТОМЕНКО напомнил, что по результатам досрочных выборов объединенная оппозиция получила 228 мест в ВР, в то время как правящая коалиция – Партия регионов и КПУ - только 202 мандата.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что результаты выборов развенчали некоторые мифы в политике. В частности, о том, что Партия регионов получила самую большую поддержку на выборах. Он отметил, что на этих выборах Партия регионов потеряла 134 тысячи 827 голосов.

“Отсюда второй миф о том, что Партия регионов победила на выборах - это неправда, поскольку правящая коалиция правительства Виктора ЯНУКОВИЧА потеряла почти 70 мандатов в парламенте”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО также считает, что не оправдался и последний миф, который появился в последнее время, о том, что стране нужная широкая коалиция.

„По результатам выборов стало ясно, что не существует проблемы создания широкой коалиции, поскольку ее не поддержали избиратели. Даже по социологическим исследованиям, проводившимся во время этой кампании, такой формат коалиции получил поддержку всего 2,6% населения”, - сказал он.

По убеждению Н.ТОМЕНКО, тема широкой коалиции возникла искусственно после выборов, и ее реализация возможна лишь в случае пересмотра результатов выборов по воле Президента и согласия НУ-НС.