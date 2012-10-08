Оппозиция: Представителей «техпартий» в избиркомах меняют на представителей ПР
08:26, 08 октября 2012Политика
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Представителей «технических партий» в избиркомах массово меняют на представителей ПР.
Сергей Соболев
Об этом в прямом эфире 5 канала сообщил член Объединенной оппозиции «Батькивщина» Сергей Соболев.
«Зафиксированы факты, когда массово от так называемых «партий» проходят представители, которых потом меняют на представителей Партии регионов», - сказал он.
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