Оппозиция: Представителей «техпартий» в избиркомах меняют на представителей ПР

Об этом в прямом эфире 5 канала сообщил член Объединенной оппозиции «Батькивщина» Сергей Соболев.

«Зафиксированы факты, когда массово от так называемых «партий» проходят представители, которых потом меняют на представителей Партии регионов», - сказал он.