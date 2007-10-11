Ющенко напомнил Януковичу о показателе, который скрывает правительство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Правительство безотлагательно рассмотреть проблемные вопросы проекта Государственного бюджета на 2008 год и подготовить изменения к нему.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом идет речь в письмах Президента в адрес премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Глава государства обращает внимание, что внесенный на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» содержит преимущественно те же недостатки, что и проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».

По словам В.ЮЩЕНКО, как и в прошлом году, занижены основные макропоказатели экономического и социального развития Украины, на которых основывается разработка проекта Государственного бюджета Украины, и размеры социальных стандартов.

Президент отмечает, что в законопроекте также не предусмотрено усовершенствование межбюджетных отношений государственного и местных бюджетов. Напротив, отмечает он, предлагается уменьшить удельный вес объема местных бюджетов в сведенном бюджете, что не будет способствовать расширению полномочий органов власти на местах.

В.ЮЩЕНКО заявляет, что в проекте Государственного бюджета не в полной мере учтены и его социальные инициативы относительно повышения уровня жизни граждан и решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденное Указом Президента Украины от 12 сентября 2007 года № 849/2007 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 сентября 2007 года «Об основных направлениях финансового обеспечения мероприятий по повышению жизненного уровня населения в 2008 году».

Глава государства также подчеркивает, что Правительством Украины не обеспечено обнародование в средствах массовой информации полного расчета прожиточного минимума на 2008 год, невзирая на решение СНБОУ от 4 сентября 2007 года. «Это является свидетельством того, что Правительство продолжает практику укрывательства от общества этого важного показателя», – считает В.ЮЩЕНКО.

Президент убежден, что отдельные положения законопроекта содержат социальные и экономические риски или консервируют ряд нерешенных проблем.

Учитывая это В.ЮЩЕНКО считает, что Правительству совместно со специалистами Секретариата Президента Украины необходимо безотлагательно рассмотреть проблемные вопросы проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» и подготовить в установленном порядке изменения к нему.