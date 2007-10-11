Ющенко летит в Словакию

Сегодня начнется двухдневный официальный визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Словацкую Республику.

Как сообщает пресс-служба главы государства, запланировано, что 11 октября в 14.10 под председательством Президентов Украины и Словацкой Республики в Братиславе начнутся официальные переговоры делегаций двух стран. После завершения переговоров состоится церемония подписания двусторонних документов. Речь идет об изменениях к действующему соглашению о социальном обеспечении и межправительственном соглашении об открытии нового автодорожного пути пересечения границы «Соломонов-Чиерна».

Президент Украины также передаст Президенту Словакии списки словаков, погибших в Украине в 1944–1954 годах. В этом контексте В.ЮЩЕНКО намерен обсудить с Иваном ГАШПАРОВИЧЕМ свою инициативу «Общая Европа – общая память».

На 15.00 запланирована пресс-конференция глав двух государств.

В 15.45 начнется встреча Президента Украины с председателем Национального Совета Словацкой Республики Паволом ПАШКОЙ.

В 17.30 начнется встреча В.ЮЩЕНКО с представителями политических, бизнесовых кругов, главами дипломатических представительств и представителями общественности в Словацкой ассоциации внешней политики.

12 октября в 8.30 главы Украинского государства проведет встречу с премьер-министром Словацкой Республики Робертом ФИЦОМ.

На 13.00 запланирована встреча В.ЮЩЕНКО с представителями украинской общины в Словацкой Республике.

В Словакию Президент Украины отправится сегодня из Литвы, где находится с рабочим визитом.