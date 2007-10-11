Ющенко поговорит с Путиным о своем отравлении

Будущий разговор с Президентом России будет касаться сотрудничества с украинским следствием соответствующих российских органов, сказал Президент Украины в интервью словацкой газете «Правда».

Это особенно актуально потому, что все люди, которыми в связи с этим отравлением интересуется украинская Генеральная прокуратура, «сегодня находятся в Москве», отметил Ющенко.

По его словам, для себя он знает ответ, кто осуществил это отравление и кто его заказал, но хочет, чтобы его дала украинская Генеральная прокуратура и украинский суд.

Виктора Ющенко, на то время кандидата на Президента, отравили в начале сентября 2004 года, в канун минувших президентских выборов. Позже анализы установили, что его отравили диоксином, который производят лишь несколько специальных лабораторий во всем мире.

Это вызвало не подтвержденные до сих пор предположения о возможной причастности Кремля. Москва такую причастность отрицает.

Виктор Ющенко дал интервью словацкой газете в канун своего официального визита в Словакию, который должен состояться в четверг и пятницу.

Радио Свобода