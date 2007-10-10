Турчинов: самая жёсткая борьба идёт за должность премьера

Один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что самая большая борьба сейчас будет идти за должность премьер-министра Украины.

Об этом он сказал в эфире “5-го канала”, отметив, что между БЮТ и "Нашей Украиной - Народной Самообороной" не существует сейчас деления сфер ответственности и должностей.

По его словам, наибольшая борьба сейчас будет идти за должность премьера. "Наши оппоненты очень боятся, что Юлия ТИМОШЕНКО займет эту должность. Они понимают, что она не даст красть и злоупотреблять властью. Потому самая жесткая борьба будет вокруг этой должности. Как только это состоится, то правительство будет сформировано на протяжении двух часов", - заверил один из лидеров БЮТ.

При этом А.ТУРЧИНОВ отметил, что сейчас дорабатывается программа правительства, а о делении должностей речь не идет.

"Что касается кадрового потенциала, здесь у нас нет проблем занять любую должность. И сегодня не идет речь о должностях", - заверил он.

"Но, безусловно, у премьер-министра ТИМОШЕНКО должны быть рычаги, чтобы влиять на ситуацию в стране и стратегические позиции в правительстве. Это понятно, и вопросов нет. Но не идет речь о том, что именно такая должность или другая", - цитирует А.ТУРЧИНОВА “Украинская правда” .

Относительно того, что он лично может занять должность руководителя Министерства внутренних дел, А.ТУРЧИНОВ сказал, что может работать на любой должности.

"Я человек команды и, в зависимости от ситуации, выполню свой долг на любой должности, - я работал председателем СБУ, хотя я доктор экономических наук и для меня не проблема работать в экономическом блоке. Любая должность, которая будет позволять усилить позиции нашей команды, я буду на ней честно работать. И буду доволен, и когда просто останусь депутатом", - прибавил один из лидеров БЮТ.

Не видит А.ТУРЧИНОВ проблем и в вопросе формирования коалиции. Он отметил, что, как только будут объявлены результаты выборов и состоится легитимизация парламента, в это же время будет легитимизована и коалиция.

"Я не вижу здесь проблемы, потому что еще в начале февраля мы подписали соглашение с нашими партнерами. БЮТ пошел на то, что, невзирая на преимущество в два раза, мы согласились тогда и сейчас, и 50% должностей отдаем союзникам. Надеюсь, что и у наших союзников позиция не изменились", - отметил А.ТУРЧИНОВ.