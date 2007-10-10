Ющенко предлагает Алиеву образовать общее энерготранзитное пространство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму АЛИЕВУ разработать концепцию относительно формирования общего Балто-Черноморско-Каспийского энерготранзитного пространства.

Как сообщает пресс-служба В.ЮЩЕНКО, в частности во время встречи с И.АЛИЕВЫМ в Вильнюсе глава Украинского государства выразил надежду, что подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в энергетическом секторе станет достаточной правовой основой для завершения реализации проекта нефтепровода «Одесса – Броды – Плоцк – Гданск».

В.ЮЩЕНКО также предложил поручить правительствам стран провести консультации с потенциальными партнерами и разработать концепцию относительно формирования общего Балто-Черноморско-Каспийского энерготранзитного пространства. По мнению В.ЮЩЕНКО, настоящий документ можно было бы вынести на обсуждение следующего Энергетического саммита.

Президент Украины во время встречи также отметил, что украинская сторона надеется, что с началом деятельности общей украинско-азербайджанской рабочей группы по сотрудничеству в топливно-энергетическом комплексе будут рассмотрены приоритетные направления взаимодействия наших стран в энергетической сфере.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 октября, в Вильнюсе состоялся Энергетический саммит, на котором Президенты Украины, Польши, Литвы, Грузии и Азербайджана договорились интенсифицировать отношения в энергетической сфере.