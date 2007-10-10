ЦИК обязала 16 окружкомов еще раз переписать протоколы

Сегодня Центральная избирательная комиссия рассмотрела и приняла 17 "уточненных" протоколов окружных избирательных комиссий (ОИК). Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

При этом ЦИК обязала 16 ОИК (из упомянутых семнадцати) внести изменения и еще раз составить "уточненные" протоколы. Сейчас в работе Центризбиркома объявлен перерыв. ЦИК возобновит работу завтра и продолжит принимать "уточненные" протоколы окружкомов.

Как сообщалось, уже все 225 окружных избирательных комиссий передали протоколы об итогах голосования на досрочных парламентских выборах 30 сентября в ЦИК, но в связи с тем, что в части протоколов были обнаружены ошибки, комиссия обязала ОИК внести изменения и подать "уточненные" протоколы.