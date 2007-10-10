Взгляд элиты на формирование демократической коалиции (список участников)

11 октября в 13.30 в УНИАН (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция представителей элит Ровенской, Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областей на тему: “Формирование демократической коалиции в парламенте: взгляд элиты”. Участники: заслуженный работник промышленности Украины, вице-президент ассоциации «Стекло Украины» Станислав Савинский (Ровенская обл.); заслуженный врач Украины, хирург Ривенской областной больницы Александр Несторенко; заслуженный врач Украины Евгений Ходаковский (Ивано-Франковск); член НСЖУ, лауреат премии им. Р. Федорива Богдан Мохняк (Ивано-Франковская обл.); заслуженная артистка Украины Галина Кажан (Волынь); писатель, председатель Волынского краевого братства святого апостола Андрея Первозванного Андрей Бондарчук; Герой Украины, директор Львовской галереи искусств Борис Возницкий; заслуженный деятель искусств Украины, ген. директор Львовского театра им. М.Заньковецкой Андрей Мацяк; зам. председателя Союза архитекторов Львовской области, член президиума Союза творческой интеллигенции Львовщины Михаил Ягольник.