БЮТ не собирается устраивать аукцион для Литвина

Один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ утверждает, что формирование демократической коалиции состоится в течение первой недели после официального открытия сессии Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я считаю, что демократическая коалиция будет сформирована в течение первой недели после начала работы новой ВР», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также отметил, что сегодня от БЮТ и блока «Наша Украина – Народная самооборона» работает общая группа, которая дорабатывает программу деятельности нового Кабмина. По его словам, никаких противоречий по этой программе не возникает.

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что рабочее название программы - «Украинский прорыв: для людей, а не для политиков».

Он выразил убеждение, что между БЮТ и НУ-НС не возникнет разногласий при распределении должностей. «Я убежден, что у нас не возникнет с этим проблем», - сказал А.ТУРЧИНОВ. При этом он отказался точно назвать, какие сферы влияния в новом правительстве отнесены к каждой из политических сил. «Для нас это не главное, поскольку главной целью является ускорение формирования правительства», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также напомнил, что согласно предварительно подписанному договору, должности в новом правительстве между БЮТ и НУ-НС будут распределяться по принципу 50 на 50. «Это нормальные уступки с нашей стороны, несмотря на то, что БЮТ набрал большее количество голосов на выборах», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Отвечая на вопрос, каким образом проходят переговоры с Блоком Литвина относительно его присоединения к коалиции, А.ТУРЧИНОВ напомнил, что у БЮТ и НУ-НС достаточно голосов, чтобы самим сформировать коалицию. «Мы не будем ждать и создадим коалицию сами», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что в вопросе присоединения Блока Литвина к коалиции БЮТ и НУ-НС не нужно прибегать к каким-либо торгам должностями. «Мы не хотим делать аукцион, кто и что больше предложит. Говорить о каких-то квотах можно только после того, как будет объявлено о желании конкретной политической силы присоединиться к коалиции», - сказал один из лидеров БЮТ.