Лукьяненко убеждает Ющенко, что премьером должна быть Тимошенко

Народный депутат четырех созывов Левко ЛУКЬЯНЕНКО убеждает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в целесообразности назначения Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

Об этом идет речь в Открытом обращении Л.ЛУКЬЯНЕНКО к Президенту Украины, текст которого передан УНИАН.

В частности, поздравляя В.ЮЩЕНКО с победой демократических сил на досрочных выборах, Л.ЛУКЬЯНЕНКО подчеркнул, что “наступило время политиков выполнять обещания и гарантии. Тратить попусту время нельзя”. Он выразил убеждение, что нужно немедленно создавать коалицию демократических сил в составе БЮТ и блока «Наша Украина - Народная самооборона». “Никаких других вариантов не существует”, - подчеркнул он.

По словам Л.ЛУКЬЯНЕНКО, “болтовня на тему создания широкой коалиции с участием Партии регионов не обоснована Конституцией Украины и направлена на продление власти кучмистов, на дальнейшее сохранение у государственного руля антинародной, грабительской власти”.

“Не нужно обманываться, - призывает он, - коалиция с Партией регионов - это не объединение страны, а объединение с бандитским мафиозным кланом против интересов страны. Мы уже видели, что такое „широка коалиция” и чем она может закончиться – потерей экономического и политического суверенитета Украины, напрасной затратой времени, разрушением международного имиджа”.

Как отмечает Л.ЛУКЬЯНЕНКО, “сегодня ЯНУКОВИЧ и его окружение опять готовы пообещать все что угодно, чтобы только остаться у власти”. Однако, предостерегает бывший депутат, “они вновь обманут, снова переступят через любые обязательства и клятвы и снова же возьмутся к привычному делу - расколу страны и грабежу государства, и их слово чего-то стоит только до того момента, пока они не дорвались к власти”.

Л.ЛУКЬЯНЕНКО настаивает, что объединение демократических сил Украины в новом парламенте, назначение Ю.ТИМОШЕНКО премьером “вернет людям те чаяния и надежды, с которыми они стояли на Майдане осенью и зимой в 2004-ом году”. По его словам, “у патриотов появится шанс выполнить данные людям обязательства и, наконец, по-настоящему взяться за строительство проукраинской, демократической, цивилизованной Украины”.

“Надеюсь на вашу мудрость и государственную мысль, Виктор Андреевич. Ожидаю от Вас верных и правильных решений. Не смею Вас поучать, но чувствую ответственность за судьбу моей страны, за ее будущее, за всех нас”, говорится в обращении Л.ЛУКЬЯНЕНКО к Президенту.