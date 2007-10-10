Лавринович: указ умер - постановление отменено

Правительство сегодня на заседании приняло решение об отмене действия постановления Кабинета министров № 595 от 3 апреля 2007 года, принятого сразу после подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО первого указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ сегодня журналистам.

«Сразу после подписания указа правительство приняло постановление об обеспечении выполнения постановлений Верховной Рады. Но поскольку тот указ давно отменен, постановление правительства утратило свою актуальность. Это техническое решение – указ умер, и постановление отменено», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Кабинет Министров принял постановление № 595 «О безотлагательных мероприятиях по обеспечению выполнения постановлений Верховной Рады Украины от 2 апреля 2007 г. № 3418–V «О предотвращении действий, которые угрожают конституционному правопорядку, общественному спокойствию и стабильности в Украине» и № 3421–V «О политической ситуации в Украине, связанной с объявлением Указа Президента Украины от 2 апреля 2007 г. «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины».

Этим постановлением правительство, в частности, поддержало постановление Верховной Рады о незаконности указа Президента о роспуске парламента.

Также правительство этим постановлением поручило МВД обеспечить соблюдение общественного порядка и охраны техногенно-опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения.

Кроме того, правительство запретило Министерству финансов выделение средств на досрочные выборы.

В тот же день Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие этого постановления Кабмина как не отвечающего Конституции Украины. В то же время Президент обратился в Конституционный Суд с представлением относительно конституционности этого постановления.