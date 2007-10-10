Ющенко сделал предложение Адамкусу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает литовской стороне участие Украины в реализации строительства новой АЭС взамен действующей на территории Литвы Игналинской станции.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, такое предложение В.ЮЩЕНКО высказал во время сегодняшней встречи в Вильнюсе со своим литовским коллегой Валдасом АДАМКУСОМ.

Один из главных вопросов, обсуждаемых во время встречи, - Энергетический саммит, который сегодня начинает работу в столице Литвы.

В.АДАМКУС, в частности, выразил надежду, что в Вильнюсе участники Саммита смогут выйти на четкий договор о реализации литовско-польского проекта энергетического моста и соглашение относительно энергетического сотрудничества в контексте реализации проекта нефтепровода Одесса-Броды-Плоцк.

Главы государств также затронули тему сотрудничества Украины и Литвы в области электроэнергетики.

Президент Литвы во время встречи также отметил демократичность и законность проведенных в Украине внеочередных выборов в Верховную Раду.

По этому поводу В.ЮЩЕНКО отметил: «Эти выборы продемонстрировали знаковую вещь – Украина смогла впервые за свою историю провести внеочередные выборы демократически и прозрачно. Теперь осталось сформировать коалицию, правительство и предложить оппозиции достойные условия для деятельности».