Стецькив заявляет, что Янукович и Бойко провернули аферу

Ситуация, сложившаяся в газовой сфере прямо угрожает национальной безопасности Украины и требует немедленного вмешательства высших должностных лиц государства, Генеральной прокуратуры и должна стать первоочередным предметом рассмотрения нового парламента, говорится в заявлении члена блока “Наша Украина – Народная самооборона” Тараса СТЕЦЬКИВА, переданном агентству УНИАН.

Т.СТЕЦЬКИВ считает, что “так называемые договоренности, достигнутые Виктором ЯНУКОВИЧЕМ 9 октября в Москве о погашении газового долга перед РАТ “Газпром”, – это последняя афера его правительства, которое вскоре пойдет в отставку”.

По его словам, таким образом, “по сути, была завершена многоходовая комбинация, цель которой - поставить зимой на колени украинскую экономику в вопросе газообеспечения, создать непреодолимые трудности для будущего демократического правительства в топливной сфере, существенно подорвать международный имидж Украины по энергетическим вопросам”.

По мнению Т.СТЕЦЬКИВА, первым этапом “этой аферы”, которая разрабатывалась руководством Минтопэнерго, стали “бравые рапорты чиновников летом 2007 года о закачке в украинские подземные хранилища рекордного (около 32 млрд. куб. м) количества газа на зимний период”. Он отмечает, что “при этом правительство и его топливный министр сознательно замалчивали, что львиная доля этого газа принадлежит не украинским или полуукраинским газотрейдерам”. По его словам, теперь становится понятно, что газа, принадлежащего НАК “Нафтогаз” в хранилищах практически нет.

Как заявляет Т.СТЕЦЬКИВ, вторым этапом “аферы” стало объявление, сделанное РАТ “Газпром” 3 октября этого года, о наличии украинского долга в размере 1,3 млрд. дол., а затем - 2 млрд. дол.

“Та скорость и спешка, с которыми украинское правительство признало этот долг, ярко свидетельствует, что ему было прекрасно известно о накоплении и существовании такого долга, но правительство скрывало этот факт от общества, что является преступлением”, говорится в заявлении. Т.СТЕЦЬКИВ отмечает, что и до сих пор политикум и общество не получили ответа, откуда взялся этот долг, какова его структура, кто несет ответственность за такое ведение хозяйства.

По его словам, “третьим и главным этапом оказались так называемые договоренности о погашении “долга”. По его словам, долг “РосУкрЭнерго” будет отдан газом, который хранится в украинских подземных газовых хранилищах. Т.СТЕЦЬКИВ считает, что благодаря ряду “нехитрых комбинаций российский газовый монополист сконцентрирует в украинских ПГХ действительно рекордное количество своего газа и сможет диктовать цену украинским потребителям”.

Как отметил член НУ-НС, в такой ситуации, если украинские государственные монополии НАК “Нафтогаз” и “Укртрансгаз” не погасят свою задолженность перед “УкрГазЭнерго”, может реально возникнуть вопрос о признании их банкротами и передаче имущества за долги.

По мнению Т.СТЕЦЬКИВА, это приведет к тому, что зимой Украина, не имея собственного газа в ПГХ, будет вынуждена покупать его у “Газпрома” на его условиях.

“Резко возрастает опасность потери за долги газотранспортной системы Украины, перехода под фактическое управление “Газпрома” подземных хранилищ газа”, говорится в заявлении.

Т.СТЕЦЬКИВ отмечает, что таким образом в канун формирования нового украинского правительства, которое намерено ликвидировать газовые махинации, “Газпром” страхует себя от устранения с рынка “РосУкрЭнерго” и “УкрГазЭнерго”, перебирая на себя их активы».