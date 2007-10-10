НУ-НС и БЮТ сели писать новый закон о Кабмине

Блоки "Наша Украина - Народная самооборона" и БЮТ сформировали совместные рабочие группы и поручили им разработать новую редакцию закона "О Кабинете Министров".

Об этом сообщил член блока «Наша Украина - Народная самооборона» Николай ОНИЩУК, слова которого цитирует сайт блока.

«Новая редакция закона, - отметил Н.ОНИЩУК, - в значительной мере учитывает те замечания и предложения Президента, которые им в свое время были направлены в Верховную Раду Украины”.

«Во-первых, - сообщает он, - изъяты все положения, которые носят неконституционный характер. Речь идет, в частности, о праве коалиции самостоятельно вносить представление по кандидатуре премьер-министра. А также вносить представление и назначать кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. То же касается и процедуры отзыва с этих должностей. В новой редакции закона эти положения приводятся в соответствие с Конституцией, где исключительно по представлению Президента осуществляются соответствующие назначения».

Н.ОНИЩУК также сообщил, что «проект закона содержит и положения, которые возобновляют во взаимоотношениях между Кабинетом Министров и СНБОУ, решения которого вводятся в жизнь указами Президента, право принимать Советом нацбезопасности обязательные к выполнению Кабмином решения, которые принимаются СНБОУ в рамках своей компетенции».

«Речь идет также о том, - отметил он, - что положения закона, которые касаются вопросов материально-технического и социального обеспечения членов Кабмина приводятся к стандартам, которые провозглашены и задекларированы. В частности, речь идет о том, что члены Кабмина не должны иметь особого, льготного режима уровня обеспечения, в частности, в части статуса, заработной платы и пенсионного обеспечения».

«В новой редакции закона речь идет также о целом ряде, возможно, менее значимых, но не менее важных для культуры взаимоотношений между Президентом и правительством моментов, которые касаются контрассигнации, - сказал Н.ОНИЩУК, - В частности, закладывается правило, что Президент издает соответствующие указы, которые принимаются членами Кабина Министров к исполнению и члены Кабмина не могут отказать в исполнении акта, который является контрассигнованным».

«По моему мнению, - отметил Н.ОНИЩУК, - ввиду того, что подавляющая часть положений, о которых я рассказал, приводит этот закон в соответствие с Конституцией, вероятность принятия его достаточно высока. Этот закон отнесен к таким, которые должны быть рассмотрены в первые дни работы ВР».