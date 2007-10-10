Янукович все еще ищет виноватых в росте цен

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Министерству аграрной политики вместе с областными государственными администрациями проанализировать ситуацию в связи с ростом цен.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение сделано сегодня во время расширенного заседания Кабинета министров.

«Выборы прошли. Все, кто нажился на выборах за счет общества, все это уже закончилось. Мы обещали во время избирательной кампании найти авторов, которые создают ценовой ажиотаж», - сказал он.

Премьер-министр также считает необходимым подключиться к этой работе Генеральной прокуратуре Украины в случае выявления нарушений, а также контролирующие органы и Антимонопольный комитет.

«Министерству экономики обязательно необходимо использовать механизм интервенции на продовольственном рынке за счет государственного резерва, и нам это нужно сделать немедленно», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.