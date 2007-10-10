Турчинов заявляет о диверсии Януковича

Один из лидеров Блока Юлии Тимошенко Александр ТУРЧИНОВ считает, что продолжение пребывания у власти правительства Виктора ЯНУКОВИЧА несет серьезную угрозу безопасности Украины. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по словам А.ТУРЧИНОВА, это проявляется в том, что сегодня существует искусственный долг перед Россией за газ в размере 2,1 млрд. долларов.

А.ТУРЧИНОВ напомнил, что согласно заявлениям наших правительственных чиновников, этот долг планируется возвращать непосредственно газом из наших газохранилищ. «В начале отопительного сезона Украину пытаются оставить без газа. Это сознательная диверсия против Украины и ее энергетической безопасности», - сказал он.

Кроме того, А.ТУРЧИНОВ отметил, что до сих пор правительство В.ЯНУКОВИЧА не дало конкретных объяснений о причинах возникновения такого долга. По его словам, тот факт, что премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ непосредственно ездил в Москву для урегулирования этого вопроса, свидетельствует, что «состоялось срастание криминалитета, непрозрачных посредников и украинских чиновников».

Кроме того, сказал А.ТУРЧИНОВ, до сих пор не объявлена цена, по которой Украина будет получать газ в следующем году. «Все граждане и будущее правительство снова зависят от того, о чем договорятся криминалитет и украинские должностные лица», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что недопустимым является факт сокрытия правительством В.ЯНУКОВИЧА реального состояния в украинской экономике и роста инфляции до размера 12%. «Поэтому продолжение пребывания правительства ЯНУКОВИЧА сегодня несет опасность нашему государству», - сказал А.ТУРЧИНОВ.