Янукович напоследок пройдется по кадрам с косой?

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует инициировать рассмотрение кадровых вопросов в отношении некоторых губернаторов по итогам сегодняшнего заседания Кабинета министров, которое проходит с участием председателей областных государственных администраций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил на сегодняшнем заседании Кабмина.

В.ЯНУКОВИЧ планирует обратиться с таким предложением к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

«Обязательно будем вносить предложение. Мой разговор, который был предварительный с Президентом… Его отношение к этому вопросу однозначно. Только такое, чтобы у нас были хозяева в регионах, чтобы они ответственно относились к своим делам, нам нужно поднимать уровень ответственности», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В ходе сегодняшнего заседания Кабмина, посвященного рассмотрению ситуации, касающейся подготовки Украины к зиме, премьер выразил удивление, что не все губернаторы на заседании присутствуют. В частности, отсутствовал губернатор Запорожской области Евгений ЧЕРВОНЕНКО. «Не может быть такого. Если не едет губернатор на заседание Кабинета министров, его заменяет первый заместитель. Не поехал первый заместитель, должен ехать отраслевой заместитель, но никак не заместитель по АПК. В Запорожской области очень много проблем», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер сообщил, что самые низкие показатели по расчетам за тепло и газ - в Харьковской (74%), Кировоградской (73%), Луганской (70%), Днепропетровской (56%), Закарпатской (56%), Херсонской (47%) областях.

«Но не может такого быть, никто нам даром газ не дает, я вчера в очередной раз, как говорится, ощутил это на себе и министр БОЙКО (министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО - УНИАН), когда мы проводили переговоры с «Газпромом» в России. Никто нам на копейку никакие подарки делать не будет, и почему такие расчеты?», - задал вопрос В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер обратился к присутствующим на заседании с просьбой проанализировать ситуацию и вместе определить, что нужно сделать. «Это наша с вами общая работа и я буду очень жестко ставить этот вопрос… Тут будет принципиальный разговор», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что самыми крупными должниками являются предприятия коммунальной теплоэнергетики: Днепропетровская область - 217 млн. грн., Харьковская - 122 млн. грн., Луганская - 82 млн. грн., Донецкая - 86 млн. грн., Херсонская - 26 млн. грн., Одесская - 26 млн. грн. Состояние выполнения графиков погашения задолженности, по словам В.ЯНУКОВИЧА, в Днепропетровской области составляет 10%, Закарпатской - 12% (38 млн. грн.), Харьковской - 20%, Луганской - 23%, Кировоградской - 29%, Одесской - 34%, Херсонской - 38%.

Что касается состояния подготовки областей Украины к зимнему периоду, то, как отметил премьер, по всем показателям наихудшая ситуация в Кировоградской, Тернопольской и Волынской областях. В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что есть очень серьезные вопросы по Запорожью, Ивано-Франковской области и Винницкой области.