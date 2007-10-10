Турчинов хочет скорее зайти в Верховную Раду

Блок Юлии Тимошенко будет требовать провести первое заседание новоизбранной Верховной Рады не позже 30 октября. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил руководитель избирательного штаба БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ТУРЧИНОВ отметил, что необходимо сделать все, чтобы ускорить собрание Верховной Рады и формирование правительства. Он напомнил, что до 15 октября ЦИК должен объявить официальные результаты досрочных выборов в ВР. При этом, по словам А.ТУРЧИНОВА, на сегодняшний день ни один из победителей выборов не демонстрирует желания обжаловать эти результаты.

«Мы не видим от наших оппонентов серьезных попыток, и сами не будем обжаловать», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, на следующий день после официального объявления результатов выборов БЮТ будет требовать проведения заседания рабочей группы по подготовке первой сессии ВР. «Именно на этом мы будем настаивать, и будем требовать от всех политических сил провести такое заседание рабочей группы», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также напомнил, что первая сессия ВР новоизбранного парламента в соответствии с действующим законодательством должна состояться не позже, чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.