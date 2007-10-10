Ющенко прибыл с рабочим визитом в Литву

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл с рабочим визитом в Литовскую Республику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в Вильнюсе глава государства примет участие в Энергетическом саммите «Вильнюсская конференция по вопросам энергетической безопасности 2007: ответственная энергетика для ответственных партнеров».

На мероприятии, которое является продолжением Краковского саммита, будут работать делегации из почти 20 стран, 8 из них - во главе с главами государств и руководителями правительств.

Участие в саммите примут президенты Азербайджана, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, а также премьер-министр Эстонии.

Высокопоставленными должностными лицами будут представлены Бельгия, Дания, Казахстан, Испания, Нидерланды, Франция, Швеция, Турция, Великобритания.

От Европейского Союза ожидается участие комиссара по вопросам энергетики.

Главная тема Вильнюсской конференции - внешняя энергетическая политика ЕС в контексте глобальной энергетики.

По инициативе Украины на конференции состоится круглый стол о создании общего европейского транзитного пространства в Центральной и Восточной Европе, которое предусматривает решение транзитных вопросов в соответствии с Европейской энергетической хартией и национальными интересами Украины.

Также планируется подписание соглашения об углублении сотрудничества в энергетическом секторе между Украиной, Грузией, Азербайджаном, Польшей и Литвой. Данный документ должен стать следующим шагом в реализации проекта запуска нефтепровода «Одесса-Броды-Плоцк-Гданск».

Во время рабочего визита в Литву В.ЮЩЕНКО также планирует принять участие в заседании стран-участниц ГУАМ, посвященном десятилетию этой организации.

Также в ходе визита запланированы двусторонние встречи Президента Украины с его польским, литовским и азербайджанским коллегами, на которых будет обсуждаться инициатива В.ЮЩЕНКО относительно формирования общего Балто-Черноморско-Каспийского энерготранзитного пространства.

Из Литвы Президент завтра, 11 октября, отбудет с официальным визитом в Словацкую Республику.