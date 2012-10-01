Журналисты завтра снова придут под ВР протестовать против «клеветы»
Завтра, 2 октября, в 10.00 напротив здания Верховной Рады Украины начнется вторая протестная акция журналистов и граждан против законопроекта, которым планируется ввести уголовную ответственность за клевету.
Как сообщает «Телекритика», организаторами акции выступают Независимый медиа-профсоюз Украины и движение «Стоп цензуре».
Участники акции будут требовать от депутатов принять постановление об отмене законопроекта, которым вводится уголовная ответственность за клевету.
Журналисты призывают всех прийти на акцию с белыми бумажками как символом цензурованной прессы, и без партийной символики.
Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривается ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР Виталием Журавским.
Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Совета Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.
25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.
Сегодня возле Верховной Рады Украины проходила акция журналистов и политиков против принятия закона об ужесточении ответственности за распространение клеветы.
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сегодня спрогнозировал, что завтра парламент отменит свое решение о принятии в первом чтении законопроекта о введении уголовной ответственности за распространение клеветы.