Журналисты завтра снова придут под ВР протестовать против «клеветы»

Как сообщает «Телекритика», организаторами акции выступают Независимый медиа-профсоюз Украины и движение «Стоп цензуре».

Участники акции будут требовать от депутатов принять постановление об отмене законопроекта, которым вводится уголовная ответственность за клевету.

Журналисты призывают всех прийти на акцию с белыми бумажками как символом цензурованной прессы, и без партийной символики.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривается ввести уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР Виталием Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Совета Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

Сегодня возле Верховной Рады Украины проходила акция журналистов и политиков против принятия закона об ужесточении ответственности за распространение клеветы.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сегодня спрогнозировал, что завтра парламент отменит свое решение о принятии в первом чтении законопроекта о введении уголовной ответственности за распространение клеветы.