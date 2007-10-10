Америке все равно, какой будет коалиция, главное, чтобы быстро

Соединенные Штаты Америки отмечают важность быстрого создания парламентской коалиции в Верховной Раде.

Об этом в интервью газете “День” от 10 октября сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР.

“Я думаю, что задача лидеров партий, которые были избраны в парламент, — создать коалицию. Мы считаем, что процесс формирования коалиции должен быть быстрым. Причем, не суть важно, какой будет коалиция, главное, чтобы она сформировалась быстро”, - сказал В.ТЕЙЛОР.

При этом посол добавил, что США рассматривают досрочные парламентские выборы в Украине как отображающие волю украинского народа.

«Учитывая то, что это были демократические выборы, их результаты будут признаны. После этого должно быть сформировано правительство. Причем, правительство должно сразу приняться за работу - за управление», - подчеркнул он.

По словам В.ТЕЙЛОРА, принимая во внимание то, что это были демократические выборы, их результаты должны быть признаны всеми политическими силами, попавшими в парламент.

“Мы считаем, что все партии, которые попали в парламент, должны признать эти выборы. И все они должны занять места в Верховной Раде. Следовательно, не должно каких-либо задержек. Очень важно для Украины и ее имиджа в мире воспользоваться преимуществами хорошо проведенных выборов и продемонстрировать миру, что она является лидером в воплощении демократических принципов в этом регионе», - отметил В.ТЕЙЛОР.

Отвечая на вопрос, верит ли он в то, что в Украине может быть сформирована широкая коалиция, В.ТЕЙЛОР сказал: «Это должны решать сами украинцы. Правительство Соединенных Штатов Америки никому не отдает предпочтения. Для нас нет коалиции, которая бы нам нравилась или не нравилась».

При этом Посол добавил, что США неоднократно заявляли о готовности сотрудничать с любым правительством, которое будет сформировано по результатам прозрачных выборов.