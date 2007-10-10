Жизнь диктует Януковичу, что нельзя терять ни одного дня

Правительство должно обеспечить своевременное выполнение договоренностей Украины с Россией, Европейским Союзом и Всемирной торговой организацией.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой просьбой обратился премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ к членам правительства сегодня на заседании Кабмина.

В частности, он сообщил, что Россия ожидает от Украины сохранения стабильных отношений.

«У нас создано 11 подкомиссий, и я вчера подписал поручение руководителям комиссий: немедленно нужно готовить заседание комиссии «Ющенко-Путин», которое состоится в ближайшее время. После этого состоится заседание межправительственной комиссии, и мы должны подвести итоги», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства также сообщил, что все подкомиссии, созданные в рамках межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин», должны в течение ближайшей недели провести заседания и подвести итоги.

«Мы должны видеть продвижение вопросов и должны выполнить все в установленные сроки», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что правительство должно работать в строго установленные сроки по всем направлениям во внешней политике, и, прежде всего, в области подготовки нового десятилетнего соглашения с ЕС и вступления Украины в ВТО.

«Нужно немедленно вернуться к вопросу подготовки соглашения с ЕС и до конца недели рассмотреть, что у нас происходит в этом вопросе. Далее - ВТО. Все что нужно и можно сделать - нужно работать. Жизнь нам диктует, что мы не должны терять ни одного дня», - подчеркнул он.