Янукович распереживался за лицо державы

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости преемственности принципов работы исполнительной власти независимо от результатов выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Мы должны создавать такую систему исполнительной власти, которая должна работать независимо от того, какая сила будет при власти», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, преемственность должна сохраняться не только в системе власти, но и в развитии отношений с внешними партнерами Украины.

«Какими бы выборы не были, государство живет и развивается, оно не должно терять свое лицо ни во внешней, ни во внутренней политике», - считает он.

Премьер-министр также призвал членов правительства отказаться от эмоций, которые наблюдались во время выборов, и сделать выводы.

«Нужно убрать политиканство. И особенно это касается госслужащих и тех, кто причастен к власти», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.