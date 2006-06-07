Партия регионов надавала заданий неработающей Верховной Раде

Парламентская фракция Партии регионов «Регионы Украины» требует рассмотреть в Верховной Раде вопрос о «грубейших нарушениях» властью Конституции и законов Украины.

Как сказано в переданном УНИАН заявлении фракции Партии регионов, «последнее время политический и экономический кризисы в государстве провоцируются и сопровождаются грубейшими нарушениями со стороны власти Конституции и законов Украины. Ярким примером попрания Конституции является ситуация в Крыму. Безответственные решения высших государственных чиновников (с согласия Президента), в результате которых в Крым незаконно введены и размещены американские военные подразделения, привели к созданию зоны нестабильности и серьезной политической напряженности».

«Еще одним грубым нарушением Конституции и законов Украины», по мнению членов фракции Партии регионов «является препятствование со стороны власти формированию местных органов самоуправления в тех регионах, где «оранжевые» потерпели поражение на выборах. События в Днепропетровске, где власть с помощью "Беркута" пыталась расправиться с депутатами Верховного Совета, прибывшими на помощь местным народным избранникам, показывают весь цинизм и беззаконие оранжевого режима».

«Грубым нарушением Конституции мы считаем также совмещение членами правительства их должностей в Кабинете министров с мандатом народного депутата», сказано в заявлении фракции.

Фракция Партии регионов требует:

1) немедленно рассмотреть на заседании парламента ситуацию в Крыму;

2) отстранить от исполнения обязанностей министров обороны Анатолия ГРИЦЕНКО и иностранных дел – Бориса ТАРАСЮКА, привлечь к ответственности других должностных лиц, виновных в незаконном допуске и размещении в Крыму иностранного военного контингента, создать следственную комиссию для расследования этих фактов;

3) создать следственную комиссию по событиям в Днепропетровске;

4) членам правительства, имеющим депутатский мандат, в двухдневный срок определиться с местом работы.

Фракция Партии регионов подчеркивает, что ее требования решительны и основаны на настроениях и чаяниях ее избирателей.