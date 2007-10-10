Ющенко: Украина будет членом Евросоюза, это только вопрос времени

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина будет членом Европейского Союза.

Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, об этом В.ЮЩЕНКО заявил в интервью словацкой газете «Правда» в канун визита в Словацкую Республику (визит запланирован на 11 октября).

«Европейский Союз должен сделать все для того, чтобы количество его партнеров увеличились. Я имею в виду не только формальных членов», – отметил Президент и выразил убеждение, что «Украина будет членом ЕС, это только вопрос времени».

В интервью В.ЮЩЕНКО очертил свое виденье перспектив развития двусторонних украинско-словацких отношений. Он выразил убеждение, что Украина может успешно сотрудничать со Словакией, в частности, в энергетических проектах.

Также поднималась тема выборов в Верховную Раду, которые состоялись в Украине 30 сентября. Отвечая на вопрос, приблизили ли они Украину к Европейскому Союзу, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что здесь должна в первую очередь речь идти о том, что эти выборы состоялись демократически, что является чрезвычайно важным шагом в контексте европейских перспектив нашего государства.

Говоря о вопросе визового режима между Украиной и ЕС в свете дальнейшего расширения Евросоюза, Президент отметил: «Хотелось бы наименее болезненно чувствовать ряд регламентов и процедур, существующих не только в визовом режиме, но и относительно торговли, движения капитала, услуг и тому подобное».

*** «Правда» – самая влиятельная в Словакии ежедневная газета, по тиражу (110 тыс. экземпляров) занимает второе место в стране. Основана в 1926 году как газета для среднего класса и интеллигенции. После падения коммунистического режима газета обновила свою ориентацию именно на эти слои населения и сегодня является основной политической трибуной Словакии.