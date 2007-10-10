В БЮТ подозревают, что Ющенко хочет руководить Кабмином

"Наша Украина–Народная самооборона" и БЮТ сформировали совместные рабочие группы и поручили им разработать ключевые документы, в частности новую редакцию закона "О Кабинете министров". По информации Коммерсант-Украина, НУНС настаивает на реализации ранее неучтенных предложений президента. С некоторыми из них в БЮТ не согласны.

"Мы сейчас работаем над текстом. Есть много позиций, по которым наши подходы и подходы `Нашей Украины` идентичны. Но есть, естественно, и некоторые различия",– цитирует издание слова одного из членов рабочей группы Сергея Саса (БЮТ).

В то же время представитель НУНС в рабочей группе Николай Онищук заявил, что большинство изменений к действующему закону "О Кабинете министров" будут основаны на предложениях президента, ранее внесенных на рассмотрение парламента.

Наиболее спорным оказалось предложение главы государства и НУНС урегулировать отношения Кабинета министров с Советом национальной безопасности и обороны – восстановить формулу, по которой решения Совбеза, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для исполнения. В то же время согласно действующему закону о Кабмине, должностные лица СНБО, секретариата президента, а также "консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы и службы, созданные президентом, не имеют права давать поручения Кабинету министров и членам правительства, а также вмешиваться в их деятельность".

В БЮТ инициативу Ющенко и НУНС рассматривают не иначе как "попытку президента через аппараты СНБО и СП подчинить себе Кабмин" и считают неприемлемой.

Коммерсант-Украина напоминает, что Верховная рада приняла закон "О Кабинете министров", не поддержав ни одной из 42 предложенных президентом поправок. Тогда глава государства не подписал этот документ и вернул его на повторное рассмотрение. Однако при участии депутатов от БЮТ вето президента было преодолено. При этом поправки главы государства были учтены в искаженной форме или вообще проигнорированы.