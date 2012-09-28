Яценюк: Сейчас с «регионами» мы идем нос в нос

Об этом А.Яценюк сказал в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№151 от 28 сентября).

«Сейчас с "регионами" мы идем нос в нос. Наши рейтинги, по данным внутренней социологии, — а мы заказываем ее у четырех различных соцфирм, — различаются в пределах статистической погрешности, плюс-минус один процент, и колеблются в районе 30%», - заявил он.

По словам А.Яценюка, электорат Партии регионов представляют те, кто выступает за то, "чтобы не было войны", а электорат Объединенной оппозиции - это те, кому нужна мечта, и те, кто против "регионов".

«Кто выиграет? Идеологически — должны мы. Административно — хотят выиграть они. Их задача — получить на один мандат больше, чем у Объединенной оппозиции. Мы нравимся избирателю больше, чем они! Или, если хотите, Партия регионов не нравится украинцам больше, чем мы», - убежден А.Яценюк.

Он также сообщил, что с октября Объединенная оппозиция начнет рассказывать о своих конкретных целях – «что мы хотим сделать в парламенте и как мы хотим этого достичь».

«Мы хотим объединить эмоции и рацио и посмотреть, что из этого выйдет. Янукович ведет кондовую программу, мы же должны креативить. Мы выставляем конкретный перечень обязательств, которые на себя берем, расскажем людям, зачем мы идем в Раду», - отметил А.Яценюк.

Отвечая на вопрос о готовности плана действий в случае прихода к власти, А.Яценюк сообщил, что у оппозиции готов перечень законов, которые она намерена отменить, например законы о Кабинете министров, СБУ, прокуратуре, судах.

«У нас готовы 80 законов, которые мы собираемся принять. В частности, мы подготовили законопроект "О Президенте Украины". Разработали мы его потому, что Виктор Янукович сейчас обладает абсолютно неконституционными полномочиями», - подчеркнул А.Яценюк.

Он добавил, что программная задача оппозиции состоит в принятии закона об импичменте Президента, в создании в новом парламенте специальной комиссии по расследованию преступлений, совершенных Президентом. «Если мы получим в Раде большинство, мы этот закон примем и будем ждать от Януковича вето на него», - отметил А.Яценюк.