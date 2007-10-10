Ющенко примет участие в Энергетическом саммите в Литве

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отправляется с двухдневным рабочим визитом в Литовскую Республику.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, в Вильнюсе глава государства примет участие в Энергетическом саммите. На мероприятии, являющемся продолжением Краковского саммита (май 2007 года), будут работать делегации почти из 20 стран, восемь из них – во главе с лидерами государств и руководителями правительств.

По инициативе Украины на саммите состоится круглый стол по вопросам создания общего европейского транзитного пространства в Центральной и Восточной Европе, предусматривающего решение транзитных вопросов в соответствии с Европейской энергетической хартией и национальными интересами стран.

Также планируется подписание соглашения об углублении сотрудничества в энергетическом секторе между Украиной, Грузией, Азербайджаном, Польшей и Литвой. Указанный документ должен стать следующим шагом в реализации проекта запуска нефтепровода «Одесса-Броды-Плоцк-Гданск».

В ходе визита В.ЮЩЕНКО также планирует принять участие в заседании стран-участниц ГУАМ, посвященном 10-летию этой организации.

Кроме того, в рамках визита запланированы двусторонние встречи Президента Украины с его польским, литовским и азербайджанским коллегами.