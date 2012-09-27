В Кабмине нашлись противники резкого подорожания цен на алкоголь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр агрополитики Николай Присяжнюк в среду на пресс-конференции в Киеве.

«Мы свои замечания высказали. Мы пока что такой стремительный рост минимальных цен (на алкогольные напитки – УНИАН) не поддерживаем», - сказал Н.Присяжнюк.

По словам министра, ежегодное поднятие минимальных цен на алкоголь на уровень инфляции, предусмотренное действующим законодательством, обеспечивает поступления в бюджет и дает возможность украинским производителям «удержаться на рынке». Министр добавил, что сегодня отмечается рост импорта алкогольных напитков в Украину, «что является неправильным».

Как сообщал УНИАН, Минфин инициирует повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки. Согласно проекту постановления, разработанному Минфином, до 31 января 2013 года оптово-отпускная цена на водку и ликеро-водочные изделия (ЛВИ) понижается с действующей 88,5 грн до 87,6 грн за литр 100% спирта, розничная повышается со 130,5 грн до 142,5 грн за литр 100% спирта. На коньяки: «три звезды» оптово-отпускная цена повышается с 121,34 грн до 132 грн за литр 100% спирта, розничная - с 165,4 грн до 183,9 грн за литр 100% спирта; «четыре звезды»: оптово-отпускная цена - с 134,63 грн до 145,4 грн за литр 100% спирта, розничная - с 185,8 грн до 196 грн за литр 100% спирта; «пять звезд»: оптово-отпускная цена - с 148,91 грн до 158 грн за литр 100% спирта, розничная - с 205,5 грн до 208 грн за литр 100% спирта. Розничную цену на вино предлагается повысить с 18 грн до 19,6 грн за бутылку объемом 0,7 л и 1 л, на шампанское - с 26 грн до 28,3 грн за бутылку объемом 0,7 л и 0,75 л.

Затем, с 1 февраля 2013 года предлагается повысить минимальную оптово-отпускную цену на водку и ликеро-водочные изделия (ЛВИ) до 105,5 грн за литр 100% спирта, розничную – до 150,5 грн за литр 100% спирта.

Оптово-отпускную цену на коньяк «три звезды» предлагается повысить до 143,1 грн за литр 100% спирта, розничную - до 195 грн за литр 100% спирта; «четыре звезды» - оптово-отпускную цену - до 159,4 грн за литр 100% спирта, розничную - до 220 грн за литр 100% спирта; «пять звезд» - оптово-отпускную цену до 177,5 грн за литр 100% спирта, розничную - до 245 грн за литр 100% спирта.

Также документом предлагается повысить розничную цену на вино повышается до 20,7 грн за бутылку объемом 0,7 л и 1 л, на шампанское - до 29,9 грн за бутылку объемом 0,7 л и 0,75 л.

Напомним, Правительство возобновило действие минимальных цены на алкоголь в 2008 году.

В августе 2011 года Кабмин повысил минимальную розничную цену на водочную продукцию на 45,3% - до 26,1 грн за бутылку 0,5 литра, коньяк "три звезды" - на 26,7% -до 33,08 грн, на вина и вермуты — на 50% - до 18 грн за бутылку 0,7 литра или другую тару емкостью 1 литр.