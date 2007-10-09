В СБУ будут рады подчиниться Ющенко
Наливайченко: мы не за кресла держимся
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве
«Я думаю, что мои коллеги должны горячо поддерживать такой (шаг)», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
При этом он отметил: «Здесь нужно отличать подчинение, но и подотчетность, прозрачность и общественный контроль (за работой силовых ведомств - УНИАН)».
В то же время он выразил уверенность, что Президент предоставит возможность общественным организациям вести такой контроль.
Отвечая на один из вопросов, касавшихся руководства СБУ, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал: «Честно, не думаю над этим и не обсуждаю… И мы (СБУ – УНИАН) не за кресла держимся, а работаем, как это определено законом».
Как сообщал УНИАН, 8 октября во время встречи с представителями политических сил, победивших на досрочных выборах в Верховную Раду, В.ЮЩЕНКО заявил, что выступает за отмену действующего закона о Кабинете министров и настаивает на подчинении ему всего силового блока правительства.