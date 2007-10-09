В СБУ будут рады подчиниться Ющенко

Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО поддерживает намерения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о подчинении главе государства силового блока правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве

«Я думаю, что мои коллеги должны горячо поддерживать такой (шаг)», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При этом он отметил: «Здесь нужно отличать подчинение, но и подотчетность, прозрачность и общественный контроль (за работой силовых ведомств - УНИАН)».

В то же время он выразил уверенность, что Президент предоставит возможность общественным организациям вести такой контроль.

Отвечая на один из вопросов, касавшихся руководства СБУ, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал: «Честно, не думаю над этим и не обсуждаю… И мы (СБУ – УНИАН) не за кресла держимся, а работаем, как это определено законом».

Как сообщал УНИАН, 8 октября во время встречи с представителями политических сил, победивших на досрочных выборах в Верховную Раду, В.ЮЩЕНКО заявил, что выступает за отмену действующего закона о Кабинете министров и настаивает на подчинении ему всего силового блока правительства.